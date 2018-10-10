2018-10-10T11:32:37+03:00
Происшествия

Дебошир из энгельсского кафе чуть не убил юного официанта домкратом

Теперь он отправился в колонию на 2,5 года
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 28-летнему мужчине.

Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Преступление было совершено 17 сентября 2017 года в Энгельсе. 28-летний мужчина распивал спиртное со своими приятелями в кафе «Бочка» на улице Калинина.

Между ним и другими посетителями заведения началась ссора. Персонал кафе вывел дебоширов на улицу, но мужчина бросил в одного из официантов, 17-летнему юноше, автомобильный домкрат.

Инструмент попал в голову официанта, ему потребовалась госпитализация. Экспертиза установила, что здоровью юноши причинен тяжкий вред, опасный для жизни.

Суд отправил дебошира в колонию общего режима на 2,5 года.

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