Дебошир из энгельсского кафе чуть не убил юного официанта домкратом
В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 28-летнему мужчине.
Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.
Преступление было совершено 17 сентября 2017 года в Энгельсе. 28-летний мужчина распивал спиртное со своими приятелями в кафе «Бочка» на улице Калинина.
Между ним и другими посетителями заведения началась ссора. Персонал кафе вывел дебоширов на улицу, но мужчина бросил в одного из официантов, 17-летнему юноше, автомобильный домкрат.
Инструмент попал в голову официанта, ему потребовалась госпитализация. Экспертиза установила, что здоровью юноши причинен тяжкий вред, опасный для жизни.
Суд отправил дебошира в колонию общего режима на 2,5 года.