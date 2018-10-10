ООО «КВС» начнет благоустройство дорог на Вольской, Московской, Огородной

10 Окт. 11:21 2018-10-10T11:21:29+03:00

Восстановление асфальтового покрытия будет проведено после вскрышных работ

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» сообщает о восстановлении асфальтового покрытия после вскрышных работ.

9 октября работы были проведены на Вольской, Московской, Луговой, Огородной и 5-м Нагорном проезде.

В настоящее время повреждения на водосетях устранены, благоустройство территории включено в план работ подрядной организации.