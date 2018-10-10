Михаил Исаев прокомментировал ситуацию с незаконными автобусными перевозками
Комментарий Исаева по маршрутам Саратова.
Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал ситуацию с отменой итогов конкурса перевозчиков.
- У нас есть законное право работать 180 дней по временным разрешениям, — заявил он корреспонденту «КП-Саратов».
За этот срок глава города надеется проработать маршрутную сеть автобусов. В частности, ввести новые маршруты или оптимизировать старые.
- Уверен, что все вопросы будут решены, — подчеркнул он.
Напомним, ранее прокуратура сообщила о решении 12 Апелляционного арбитражного суда об признании незаконными свидетельств на автобусные маршрутные перевозки в Саратове, так как их раздали перевозчикам без проведения конкурса.
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