Михаил Исаев прокомментировал ситуацию с незаконными автобусными перевозками

10 Окт. 11:07 2018-10-10T11:23:49+03:00

Глава города сообщил о 180-дневном сроке для оптимизации маршрутной сети

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал ситуацию с отменой итогов конкурса перевозчиков.

- У нас есть законное право работать 180 дней по временным разрешениям, — заявил он корреспонденту «КП-Саратов».

За этот срок глава города надеется проработать маршрутную сеть автобусов. В частности, ввести новые маршруты или оптимизировать старые.

- Уверен, что все вопросы будут решены, — подчеркнул он.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о решении 12 Апелляционного арбитражного суда об признании незаконными свидетельств на автобусные маршрутные перевозки в Саратове, так как их раздали перевозчикам без проведения конкурса.

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