2018-10-10T10:45:28+03:00
Общество

Пробку на Стрелке обещают разгрузить после 2020 года

Разработкой проекта развязки занимаются специалисты в Москве
Тимур Гадеев
Поделиться:
..Фото: Тимур Гадеев
Изменить размер текста:

В администрации Саратова обсудили ситуацию с пробками на дорогах города.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», был рассмотрен вопрос с развязкой в районе остановки «Стрелка» на 50 лет Октября.

На вопрос участников совещания, когда же наконец решат проблему с ежедневной пробкой в Саратове на Стрелке ответил замглавы по дорожному хозяйству Сергей Кузнецов.

- Сейчас проектом развязки участка дороги в районе Стрелки занимаются два московских института, — рассказал Сергей Кузнецов. — Мы планируем, что к февралю 2020 года этот проект будет закончен, и мы начнем строительства стал новой развязки. Главное, что нужно учесть, эта развязка должна разгрузить не только Стрелку, но и весь участок от Астраханской до 3-й Дачной. Иначе пробка может возникнуть и на Астраханской, и на Технической.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет