Пробку на Стрелке обещают разгрузить после 2020 года

10 Окт. 10:45 2018-10-10T10:45:28+03:00

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В администрации Саратова обсудили ситуацию с пробками на дорогах города.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», был рассмотрен вопрос с развязкой в районе остановки «Стрелка» на 50 лет Октября.

На вопрос участников совещания, когда же наконец решат проблему с ежедневной пробкой в Саратове на Стрелке ответил замглавы по дорожному хозяйству Сергей Кузнецов.

- Сейчас проектом развязки участка дороги в районе Стрелки занимаются два московских института, — рассказал Сергей Кузнецов. — Мы планируем, что к февралю 2020 года этот проект будет закончен, и мы начнем строительства стал новой развязки. Главное, что нужно учесть, эта развязка должна разгрузить не только Стрелку, но и весь участок от Астраханской до 3-й Дачной. Иначе пробка может возникнуть и на Астраханской, и на Технической.