В саратовской администрации — кадровые назначения

10 Окт. 10:31 2018-10-11T09:00:20+03:00

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В мэрии Саратова произошли кадровые перестановки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», о новых назначениях во время совещания объявила руководитель аппарата Елена Злобнова.

И.о. руководителя управления защиты населения от ЧС стал Даниил Рагозин, исполнять обязанности начальника управления по труду и развитию будет Максим Михайловский.

Кроме того, Наталья Леонтьева назначена заместителя главы администрации города по соцсфере.