В саратовской администрации — кадровые назначения
Елена Злобнова сообщила о перестановках
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В мэрии Саратова произошли кадровые перестановки.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», о новых назначениях во время совещания объявила руководитель аппарата Елена Злобнова.
И.о. руководителя управления защиты населения от ЧС стал Даниил Рагозин, исполнять обязанности начальника управления по труду и развитию будет Максим Михайловский.
Кроме того, Наталья Леонтьева назначена заместителя главы администрации города по соцсфере.