2018-10-10T10:16:52+03:00
Общество

Дорогу-дублер проспекта 50 лет Октября отремонтируют в следующем году

Депутат облдумы Писной поинтересовался ремонтом саратовских магистралей
Тимур Гадеев
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В саратовской администрации продолжается совещание по программе «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании депутат облдумы Леонид Писной задал несколько вопросов заместителю председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта Сергею Кузнецову.

- Когда наконец-то отремонтируют дорогу-дублер Вольского тракта? Почему не поднимают вопрос об этом сложном участке? И когда наконец-то отремонтируют участок на перекрестке улиц Тархова и Кузнецова? Там же постоянно мертвые пробки, — заявил Писной.

На эти вопросы Сергей Кузнецов ответил, что ситуации на этих проблемных участках они отслеживают. И что касается дублеров дорог Вольский тракт и 50 лет Октября, то их ремонт запланирован уже на следующий год.

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