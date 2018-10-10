В Саратове показали спектакль-бренд из Грузии

10 Окт. 10:04 2018-10-10T10:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове продолжаются гастроли Тбилисского академического русского драматического театра имени Грибоедова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» , визит коллектива, который привез спектакль «Холстомер. История лошади» по повести Льва Толстого, состоялся в рамках проекта Министерства культуры РФ «Большие гастроли».

.

Руководитель театра Николай Свентицкий рассказал, что поездка в российские города для коллектива, как «глоток воздуха».

- Мы хотим видеть Россию, побывать в таких городах как Саратов, Омск, Элиста. Актерам важно посмотреть, как живет страна, на языке которой мы играем. Большая часть труппы — этнические грузины, — пояснил он.

Продюсер Свентицкий поведал, что в Грузии в настоящее время русская диаспора составляет около 40 тыс. человек. На спектакли в Тбилиси приходят в основном грузины, которые помнят то время, когда все «жили в великой стране» и хотят слышать русский язык.

В Саратов, по словам гастролеров, они привезли «бренд». «Холстомер. История лошади» в постановке режиссера Автандила Варсимашвили, с успехом шел на многих мировых площадках. В Санкт-Петербурге спектакль показали в БДТ, где знаменитый режиссер Георгий Товстоногов когда-то осуществил постановку по произведению Толстого. В ней был занят известный актер Евгений Лебедев, уроженец Балакова. Их памяти и посвятил спектакль коллектив из Тбилиси.

.

В постановке «Холстомер. История лошади» в главной роли заняты три актера Валерий Харютченко, Иванэ Курасбедиани, Лаша Гургенидзе. Они играют рысака в разное время его жизни. В первый день гастролей саратовская публика очень тепло приняла артистов. Зрители стоя долго аплодировали грузинским актерам.