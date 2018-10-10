2018-10-10T09:46:51+03:00
Общество

Жителям коттеджного поселка Семхоз в Саратове – цифровые сервисы «Ростелекома»

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«Ростелеком» завершил строительство сети связи в коттеджном поселке Семхоз в Кировском районе Саратова. Доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам получили 472 семьи.

Жители поселка смогут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, системой «Умный дом», смотреть более 240 каналов интерактивного телевидения и управлять просмотром: ставить передачи на паузу, перематывать или записывать их. По запросу клиента сотрудники компании настроят сеть WI-FI с покрытием по всему дому.

«Оптика обеспечивает стабильное соединение, высокую скорость передачи данных и одновременный доступ к различным сервисам, – прокомментировал заместитель директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мухамбаев. – Семьи могут попробовать новые услуги, например, защиту жилья от непредвиденных ситуаций и контроль безопасности придомовой территории с помощью интеллектуального видеонаблюдения и комплекта датчиков “Умный дом”».

В зону охвата новой оптической сети «Ростелекома» в Кировском районе вошли дома по улицам Городская, 1-я Гуселка, Черниговская, Утесная, Песочная. Общая протяженность магистральных и абонентских линий составила 17 километров.

Подробнее о подключении услуг связи в районах индивидуальной застройки Саратова и области можно узнать по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный).

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