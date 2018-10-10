В Саратове отремонтируют 400 км дорог
Чиновники запланировали на 2018 год 834 млн рублей
Совещание в мэрии Саратова по ремонту дорогФото: Тимур Гадеев
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В администрации Саратова началось рабочее совещание с участием главы города Михаила Исаева, глав Волжского и Ленинского районов, чиновников мэрии.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в повестке дня обсуждение реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
Улично-дорожная сеть Саратова имеет протяженность 958 километров. Из них 658 покрыта асфальто-бетоном.
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать 400 километров дорог Саратова. Кроме того, чиновники горадминистрации намерены к 2024 году довести до нормативных требований 84% дорог.