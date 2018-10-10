Чиновники нашли выход в ситуации с запретом на автобусные перевозки в Саратове

10 Окт. 09:19 2018-10-10T09:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда поставило с 9 октября вне закона все маршрутные автобусные перевозки в Саратове.

В мэрии уже нашли выход из ситуации – по закону чиновники имеют право выдать временное свидетельство на осуществление перевозок и карты соответствующего маршрута.

- Они будут действовать до объявления итогов открытого конкурса перевозчиков, который будет объявлен в ближайшее время, — отметил директор МКУ «Транспортное управление» Андрей Каргин.

Напомним, антимонопольная служба доказала, что городские маршруты перевозчикам были розданы в декабре 2017 года чиновниками Саратова без проведения конкурсов. С тех пор саратовская УФАС пыталась оспорить эти действия в Арбитражном суде, а затем, проиграв, подало жалобу в 12 Апелляционный суд.

О последствиях для нарушивших закон чиновников комитета дорожного хозяйства благоустройства и транспорта в администрации Саратова ничего не сообщают.