В Саратовской области достройка проблемных домов оказалась под угрозой

10 Окт. 09:14 2018-10-10T09:14:22+03:00

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Прокуратура Саратовской области внесла представление министру строительства и ЖКХ региона Дмитрию Тепину.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, это связано с решением проблемы обманутых дольщиков.

В Саратовской области принят закон, который предусматривает выделение земельных участков организациям, которые возьмутся за достройку проблемных домов. Однако подзаконных актов, которые необходимы для фактической работы документа.

- Однако в силу бездействия министерства строительства и ЖКХ области до настоящего времени нормативное регулирование прав и обязанностей участников данного процесса не осуществляется, порядок реализации механизма предоставления земельных участков не утвержден, — сообщает прокуратура.

Сложившаяся ситуация грозит отказом инвесторов от участия в программе.

В связи с этим министру поручено устранить нарушения. Прокуратура держит ситуацию на контроле, а также сообщила о ней губернатору Валерию Радаеву.