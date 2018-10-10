В Саратовской области достройка проблемных домов оказалась под угрозой
Прокуратура Саратовской области внесла представление министру строительства и ЖКХ региона Дмитрию Тепину.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, это связано с решением проблемы обманутых дольщиков.
В Саратовской области принят закон, который предусматривает выделение земельных участков организациям, которые возьмутся за достройку проблемных домов. Однако подзаконных актов, которые необходимы для фактической работы документа.
- Однако в силу бездействия министерства строительства и ЖКХ области до настоящего времени нормативное регулирование прав и обязанностей участников данного процесса не осуществляется, порядок реализации механизма предоставления земельных участков не утвержден, — сообщает прокуратура.
Сложившаяся ситуация грозит отказом инвесторов от участия в программе.
В связи с этим министру поручено устранить нарушения. Прокуратура держит ситуацию на контроле, а также сообщила о ней губернатору Валерию Радаеву.