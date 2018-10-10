2018-10-10T08:57:41+03:00
Недвижимость

Отключена вода в Солнечном и Юбилейном

Цистерна приедет по двум адресам
Екатерина Семенова
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10 октября отключена вода в нескольких микрорайонах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с ремонтов и устранением повреждений на сетях.

Без воды остались дома №7 и 7а по улице Электронная, №72а, 72в и 7б на Лебедева-Кумача, а также №14а и 14б на улице Тархова. Там предстоит заменить водовод.

Подвозить воду будут на Электронную, 7 с 10:30.

Кроме того, отключено водоснабжение в поселках Иволгино, Образцово, Зеленая Долина и в гипермаркете «Леруа Мерлен». Цистерна приедет на 2-й Овсяной проезд, 7 с 10:30.

Восстановлена подача воды в микрорайонах СХИ, 1, 2, 3-я Дачная, а также в поселках Заводского района.

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