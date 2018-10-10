17-летний рецидивист поджег дом в селе Лесная Нееловка

10 Окт. 08:42 2018-10-10T08:42:06+03:00

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9 октября в селе Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского района загорелся деревянный дом на улице Советская.

Возгорание началось в 21:40, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Дом принадлежит 50-летнему мужчине. Строение 8х8 метров с металлической кровлей по деревянной обрешетке. Огонь уничтожил франтон правого угла дома, а также полы в холодном коридоре дома.

Пожар был потушен силами пожарной части №34, пострадавших нет.

За поджог дома был задержан 17-летний житель этого села. При этом мальчик ранее уже был судим за кражу. Юный пироман признался в преступлении и был отправлен под подписку о невыезде.