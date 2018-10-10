Лже-гендиректор похитил из балаковского магазина 25 тыс. рублей

10 Окт. 08:21 2018-10-10T08:21:49+03:00

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В Балакове Саратовской области 45-летняя женщина стала жертвой мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе полиции Балакова, потерпевшая рассказала, что 8 октября около 11 часов раздался звонок в магазине «Фанагория» на улице Трнавская.

Неизвестный человек представился гендиректором. По его словам, в Балаково должна была прибыть проверяющая комиссия, поэтому необходимо их поселить в гостиницу. Для этого он потребовал перечислить ему 25 тыс. рублей, что и было сделано.

В настоящее время назначена проверка.

Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и не решать финансовые вопросы через сторонних лиц.