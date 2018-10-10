2018-10-10T09:26:33+03:00
Общество

Все автобусные перевозки в Саратове признаны незаконными

В суде доказано, что маршруты просто разделили «между своими» без всяких конкурсов
Александр Уриевский
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Все автобусы в Саратове работают без свидетельств на право перевозки пассажировВсе автобусы в Саратове работают без свидетельств на право перевозки пассажиров
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Соблюдения закона в Саратове в сфере автобусных пассажирских перевозок добились юристы саратовского Управления федеральной антимонопольной службы. Они дважды судились с городской администрацией и победили.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, которая в рамках своих полномочий наблюдала за исходом борьбы, в УФАС выявили нарушения антимонопольного законодательства при распределении городских маршрутов между перевозчиками. В результате, МУПП «Саратовгорэлектротранс», ООО «Икар-Авто», АО «Межгородтранс», АО «Автокомбинат-2» получили свидетельства на регулярные перевозки по маршрутам без проведения конкурсных процедур.

Таким образом, чиновники городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова, которые их выдали, отсекли остальных возможных участников и лишили их права претендовать на перевозку пассажиров.

УФАС обратилось в Арбитражный суд Саратовской области, который встал на сторону городской администрации и ее «блатных» перевозчиков.

Тогда антимонопольная служба подала жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Прокуратура поддержала антимонопольный орган.

Апелляционная инстанция решение саратовского Арбитража отменила, а также признала незаконным выдачу свидетельств на маршрутные автобусные перевозки в Саратове и аннулировала их.

Таким образом, осуществляемые сегодня перевозки являются незаконными, мэрии Саратова придется провести честный конкурс на право перевозить горожан.

В администрации уже нашли выход из ситуации – по закону чиновники имеют право выдать временное свидетельство на осуществление перевозок и карты соответствующего маршрута.

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