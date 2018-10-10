Все автобусные перевозки в Саратове признаны незаконными
Соблюдения закона в Саратове в сфере автобусных пассажирских перевозок добились юристы саратовского Управления федеральной антимонопольной службы. Они дважды судились с городской администрацией и победили.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, которая в рамках своих полномочий наблюдала за исходом борьбы, в УФАС выявили нарушения антимонопольного законодательства при распределении городских маршрутов между перевозчиками. В результате, МУПП «Саратовгорэлектротранс», ООО «Икар-Авто», АО «Межгородтранс», АО «Автокомбинат-2» получили свидетельства на регулярные перевозки по маршрутам без проведения конкурсных процедур.
Таким образом, чиновники городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова, которые их выдали, отсекли остальных возможных участников и лишили их права претендовать на перевозку пассажиров.
УФАС обратилось в Арбитражный суд Саратовской области, который встал на сторону городской администрации и ее «блатных» перевозчиков.
Тогда антимонопольная служба подала жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.
Прокуратура поддержала антимонопольный орган.
Апелляционная инстанция решение саратовского Арбитража отменила, а также признала незаконным выдачу свидетельств на маршрутные автобусные перевозки в Саратове и аннулировала их.
Таким образом, осуществляемые сегодня перевозки являются незаконными, мэрии Саратова придется провести честный конкурс на право перевозить горожан.
В администрации уже нашли выход из ситуации – по закону чиновники имеют право выдать временное свидетельство на осуществление перевозок и карты соответствующего маршрута.