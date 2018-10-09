2018-10-09T21:38:05+03:00
Недвижимость

До утра отключили воду в Заводском, Кировском и Ленинском районах

Ведутся работы на коммуникациях
Екатерина Семенова
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Вечером 9 октября была отключена вода в нескольких микрорайонах Саратова.

Как сообщили "КП-Саратов" в ООО "КВС", воды не будет, ориенировочно до 8 часов утра завтрашнего дня.

В частности, отключено снабжение микрорайонов СХИ, 1, 2 и 3-я Дачные, Стрелка и поселка Мирный. Также поселков Станкостроительный, Рокотовка, Комсомольский, Тепличный, Калашников, Князевка, Крекинг в Заводском районе.

ООО "КВС" сообщает об отключении воды на улицах Электронная, Лебедева-Кумача и Тархова.

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