С принятием закона о совершенствовании пенсионной системы работа не закончилась - Панков

9 Окт. 18:34 2018-10-10T09:26:58+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал пост в своем Телеграм-канале "Пара слов". Он посвящен деятельности нижней палаты парламента.

- Тем, кто выступал против совершенствования пенсионной системы, напомню – с принятием закона работа не закончилась. Продолжают обсуждаться и приниматься важные законопроекты, направленные на защиту прав старшего поколения, обеспечение достойного уровня жизни, - сообщил Панков.

Он рассказал, что завтра на повестке Думы – вопрос о сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество.

- Такую задачу поставил наш Президент Владимир Путин, и это только часть дополнительных социальных гарантий, которые получат люди. Завтра обсуждение в первом чтении. Все президентские инициативы находятся на контроле у спикера Госдумы Вячеслава Володина, рассматриваются в приоритетном порядке. Изменения в Налоговый кодекс затронут не только пенсионеров, но и наших граждан предпенсионного возраста. То есть, мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет. Им не придется платить налог за свое жилье и гараж. И за шесть соток земельного участка – налог будет рассчитываться только за то, что превышает эту площадь. Закон должен вступить в силу уже с января будущего года, - сообщил Николай Панков.