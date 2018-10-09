В Энгельсе гостья зарезала хозяйку из-за беспорядка
В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ее обвиняют в убийстве.
Следствие полагает, что в ночь с 24 на 25 июля гражданка пришла в гости к 46-летней случайной знакомой, где находилась еще одна женщина. При этом отмечается, что они познакомились в ту же ночь.
Во время застолья гостья начала предъявлять хозяйке претензии по поводу плохого содержания домашних животных, и беспорядка в доме. Между ними началась ссора, переросшая в драку.
Гостья нанесла хозяйке более 45 ударов ножом в голову, шею и туловище. Потерпевшая скончалась на месте.
В настоящее время дело направлено в суд.