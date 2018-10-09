Валерий Радаев поздравил работников ТЮЗа с открытием памятника Юрию Киселеву
Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев, министр культуры Татьяна Гаранина и представители творческой интеллигенции встретились с руководством ТЮЗа.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, у памятника Юрию Киселеву губернатор поздравил работников ТЮЗа с исполнением давно задуманной идеи.
- Два десятилетия понадобилось, чтобы исполнить эту идею. В последний момент даже министр культуры заволновалась. Однако я этот проект протолкнул, — признался Валерий Радаев.
.Фото: Тимур Гадеев
Худрук ТЮЗа Юрий Ошеров рассказал, что от идеи до открытия памятника они прошли трудный путь.
- Из-за проекта мы часто ссорились, ругались, мирились, но наконец-то пришли к общему мнению и сегодня очень счастливы, что у нас все получилось, — сказал он.
По словам работников ТЮЗа, композиция памятника не случайна. Дело в том, что Юрий Киселев очень любил Буратино за его веселый нрав и доброту. А небольшой куб справа от Юрия Киселева это не только место, куда могут присесть те, кто хочет сфотографироваться, а словно приглашение в театр.
После посещения памятника участники встречи прошли в театр, где за праздничным столом обсудили дальнейшие планы, проблемы, выбор детского репертуара на будущее.