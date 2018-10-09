2018-10-09T19:17:56+03:00
Звезды

Валерий Радаев поздравил работников ТЮЗа с открытием памятника Юрию Киселеву

Для воплощения идеи скульптуры потребовалось два десятилетия
Тимур Гадеев
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Памятник Юрию Киселеву у саратовского ТЮЗаПамятник Юрию Киселеву у саратовского ТЮЗаФото: Тимур Гадеев
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Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев, министр культуры Татьяна Гаранина и представители творческой интеллигенции встретились с руководством ТЮЗа.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, у памятника Юрию Киселеву губернатор поздравил работников ТЮЗа с исполнением давно задуманной идеи.

- Два десятилетия понадобилось, чтобы исполнить эту идею. В последний момент даже министр культуры заволновалась. Однако я этот проект протолкнул, — признался Валерий Радаев.

. Фото: Тимур Гадеев

.Фото: Тимур Гадеев

Худрук ТЮЗа Юрий Ошеров рассказал, что от идеи до открытия памятника они прошли трудный путь.

- Из-за проекта мы часто ссорились, ругались, мирились, но наконец-то пришли к общему мнению и сегодня очень счастливы, что у нас все получилось, — сказал он.

По словам работников ТЮЗа, композиция памятника не случайна. Дело в том, что Юрий Киселев очень любил Буратино за его веселый нрав и доброту. А небольшой куб справа от Юрия Киселева это не только место, куда могут присесть те, кто хочет сфотографироваться, а словно приглашение в театр.

После посещения памятника участники встречи прошли в театр, где за праздничным столом обсудили дальнейшие планы, проблемы, выбор детского репертуара на будущее.

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