Главврач онкодиспансера: Саратовской области требуется онкоцентр

9 Окт. 16:54 2018-10-09T17:09:12+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» прошел круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака груди.

День призван привлечь внимание женщин к заболеванию и его диагностике. Чтобы рассказать о ситуации в Саратовской области собрались представители министерства здравоохранения и ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Как было отмечено, наш регион традиционно входит в число областей с высоким уровнем онкологической заболеваемости в целом и заболеваемости раком молочной железы. В среднем за год регистрируется 1,3 тыс. женщин с раком груди.

Главный врач, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-онколог области Сергей Вертянкин рассказал, что борьба с онкологическими заболеваниями — одно из приоритетных направлений здравоохранения по всей стране.

- Современные тенденции развития специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» требуют наличия нового высокотехнологичного онкоцентра, и мы рады, что председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин вышел с инициативой о его строительстве в нашем регионе, — заявил он.

В целом с начала 2018 года, за девять месяцев, профилактические осмотры прошли 130 тыс. женщин, что составляет 60% от тех, которые подлежат осмотру. Маммография позволила выявить патологию (в том числе доброкачественную) у 26,5 тыс. из них. Подозрения на рак груди выявлены у 489 женщин.

- Нет заболеваний, которые нельзя диагностировать на ранней стадии, — подчеркнула заместитель главного врача по организационно-методической работе онкодиспансера Елена Валах. — В Саратовской области успешно реализуется проект ранней диагностики. Она отметила, что на первой и второй стадиях выявляются 58% пациенток. 95% пациенток излечиваются полностью при установлении диагноза на ранних стадиях.

Ежегодно в области проводится профилактическая акция накануне Всемирного дня борьбы против рака груди. В этом году она состоится 13 октября. Все желающие могут пройти обследование у квалифицированных специалистов. Осмотры запланированы в областном онкодиспансере, лечебно-диагностических отделах Саратова и Вольска, а также во всех саратовских поликлиниках и районных больницах. Приглашаются все жительницы области.

ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», Саратов, Смирновское ущелье, 1, телефон для записи на прием: 39-44-20.