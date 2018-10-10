Балаковские полицейские проводили мужчину с провалами памяти до дома

10 Окт. 06:59 2018-10-10T06:59:44+03:00

Он рассказал, что вышел из дома и заблудился

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В дежурную часть балаковской полиции днем 8 октября поступило сообщение, что около магазина на улице Ленина сидит пожилой мужчина. Прохожим пенсионер говорит, что не помнит, где он живет.

- Патруль был неподалеку. На место прибыли сотрудники ППС — младший сержант полиции Трифон Челах и стажер Степан Широков. Они установили личность мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стражи порядка проводили 78-летнего балаковца до дома и передали родственникам. Позже пенсионер рассказал, что вышел из дома и заблудился.