Юлия Литневская: Тот ТЮЗ, который сейчас есть у нас, — это настоящее сокровище!

9 Окт. 16:11 2018-10-09T16:12:13+03:00

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В павильоне музея трудовой славы открыли выставку «Театр особого назначения», посвященную 100-летию Саратовского ТЮЗа имени Ю. П. Киселева. На ней можно увидеть театральные кресла, костюмы известных спектаклей, документы и афиши, а также другие подлинные экспонаты.

- Мы безмерно благодарны городу, земле саратовской, России за то, что она подарила миру замечательную идею профессионального театра, занимающегося детством, его проблемами, заботами, радостями. Театра, который занимается будущим нашей страны. Очень радостно, что в музее боевой и трудовой славы нашего города теперь есть экспозиция о нашем ТЮЗе, который отмечен многочисленными наградами. Эта выставка, конечно, будет пользоваться большим успехом, — отметил худрук ТЮЗа имени Киселева Юрий Ошеров.

- Сегодня вы имеете возможность познакомиться с теми, кого сейчас уже называют легендами. Наш ТЮЗ является одним из лучших детских театров не только в Поволжье, но и в стране. С юбилеем театр поздравили и президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин — оба они внесли свой вклад в строительство и нового здания ТЮЗа, оснащенного по последнему слову техники, и в восстановление после пожара исторического здания первого в мире профессионального детского театра. Также благодаря Вячеславу Викторовичу Володину у ТЮЗа появился прекрасный свето-музыкальный фонтан.

Тот ТЮЗ, который сейчас есть у нас, — это настоящее сокровище!, — обратилась к самым юным зрителям, которыми сегодня был заполнен зал музея, депутат Саратовской областной думы, региональный руководитель проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

Депутат попросила поднять руки тех, кто хоть раз в жизни посещал ТЮЗ — подняли практически все.

- Когда-то давно я сам приходил ребенком в ТЮЗ, затем водил детей, а сейчас — внуков. Это добрая, хорошая преемственность, — подчеркнул директор саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой слав» Борис Шинчук

В конце выступления директор предложил поаплодировать коллективу театра стоя. Поднявшиеся в зале зрители разразились несмолкаемыми аплодисментами, адресованными всем тем, кто служит в ТЮЗе сегодня и кто посвящал ему жизнь на протяжении всего века.