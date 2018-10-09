«Т Плюс»: масштабные работы на тепловых сетях повысят надежность теплоснабжения в зимний период

9 Окт. 16:05 2018-10-09T17:19:42+03:00

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В этом году саратовский филиал «Т Плюс» значительно увеличил объемы ремонтных работ на тепловых коммуникациях Саратова по итогам гидравлических испытаний. К основным плановым мероприятиям на тепловых сетях дополнительно включен ряд участков для замены изношенных трубопроводов.

Наиболее протяженными участками дополнительной программы стали: по улице Мичурина (между Радищева и Соборной протяженностью 106 м) по улице Сакко и Ванцетти (между Горького и Вольской протяженностью 188 м), по улице Большая Горная (между Чернышевского и Рогожина, протяженностью 133 м), по улице Октябрьская (между Московской и Комсомольской, протяженностью 70 м), по улице Молочная (по направлению к улице 50 лет Октября под железной дорогой, протяженностью 70 м), около 1 км теплотрассы воздушной прокладки от котельной по улице Малая Елшанская, 17 и другие.

В настоящее время завершен весь комплекс запланированных мероприятий по техническому перевооружению тепломагистралей по улицам Бахметьевская, Авиационная, Соколовая. Реконструкция тепловых сетей проводилась с применением современных технологий — предизолированной трубой заводской готовности с ППУ-изоляцией в пластиковой оболочке, вмонтированной системой оперативно-дистанционного контроля. Срок службы новых трубопроводов составляет более 30 лет, а новая система контроля позволит дистанционно следить за надежностью работы теплотрассы.

Всего в этом году саратовский филиал «Т Плюс» заменил свыше 15 км тепловых сетей в областном центре. Кроме того, до конца года будет продолжаться работа по замене тепловой изоляции, всего более 30 км.

Энергетики подчеркивают, что завершающиеся неплановые работы на тепловых сетях Саратова не влияют на подачу тепла потребителям, которые приняли решение о досрочном вхождении в ОЗП 2018–2019 года. На 9 октября к централизованному отоплению подключено 172 социальных объекта, шесть жилых домов и 15 прочих учреждений.