В Саратове реконструируют изношенные водоводы

9 Окт. 15:58 2018-10-09T17:23:24+03:00

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В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» проводит поэтапную реконструкцию городских водопроводных сетей.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, в настоящее время завершены основные строительно-монтажные работы на объектах по улицам Тархова (от Топольчанской до Чехова), Орджоникидзе, Шевыревская, Вяземская, Перспективная, Ипподромная, Антонова. В этом году планируется приступить к строительству водопроводов по Черниговской улице, Плодородной, а также второго участка водосетей по улице Ипподромная.

Водовод по Черниговской построен в 1971 году. Износ реконструируемого участка коммуникаций от Плодородной до дома №10 по улице Черниговская составляет более 90%. Участок водосетей расположен под проезжей частью дороги, в результате утечек вод при повреждении трубопровода происходит подтопление части дороги. Перекладка 300 м коммуникаций позволит снизить показатели аварийности на данном участке водосетей и обеспечить надежность эксплуатации водопровода.

Незамедлительной реконструкции требует аварийный водовод по улице Ипподромная в районе базы Жилпромстрой. За три года аварийно-восстановительные работы проводились на объекте более 35 раз. Повреждения коммуникаций приводят к снижению давления в сети водопровода. Таким образом, в часы максимального водопотребления нарушается подача воды в жилые дома. Именно поэтому участок коммуникаций был включен в первоочередной список реконструкции.

Также в планах на 2018 год — перекладка наиболее аварийного участка магистрального трубопровода d900 по Плодородной улице протяженностью 190 м. Материалы, используемые при реконструкции водосетей соответствуют техническим и экологическим нормативам, обеспечивая гарантию эксплуатации объекта на срок не менее 50 лет.