В Саратове мужчина украл у спящей женщины серьги «конго»
Он позарился на украшения после совместной пьянки
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Во Фрунзенском районе Саратова вынесен приговор 41-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданина признали виновным в краже.
Вечером 22 августа он распивал алкоголь со своими знакомыми в квартире дома по улице Вавилова. Он заснул, а когда пробудился ранним утром, обнаружил в одной из комнат спящую женщину. Мужчина вытащил из ее ушей серьги «конго» — кольца. Драгоценности он продал.
Сумма ущерба составила 9 560 рублей.
Впоследствии полиция сумела найти украденное украшение и изъяло его.
Мужчина признал свою вину. Он был приговорен к году условно.