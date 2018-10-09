В Саратове мужчина украл у спящей женщины серьги «конго»

9 Окт. 15:40 2018-10-09T17:25:02+03:00

Он позарился на украшения после совместной пьянки

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Во Фрунзенском районе Саратова вынесен приговор 41-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданина признали виновным в краже.

Вечером 22 августа он распивал алкоголь со своими знакомыми в квартире дома по улице Вавилова. Он заснул, а когда пробудился ранним утром, обнаружил в одной из комнат спящую женщину. Мужчина вытащил из ее ушей серьги «конго» — кольца. Драгоценности он продал.

Сумма ущерба составила 9 560 рублей.

Впоследствии полиция сумела найти украденное украшение и изъяло его.

Мужчина признал свою вину. Он был приговорен к году условно.