В «Липках» пройдет фестиваль «Добрый Саратов»

9 Окт. 15:15 2018-10-09T15:15:40+03:00

В программе — популяризация бережного отношения к природе, а также помощь детям-сиротам, детям-инвалидам и пожилым

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В саду «Липки» Саратова 13 октября пройдет второй фестиваль «Добрый Саратов». Мероприятия будут идти с 11:00 до 16:00. Организатор — фонд «Забытые живые» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений.

На празднике каждый сможет сделать доброе дело, стать благотворителем, узнать больше о некоммерческих организациях.

- В год добровольца мы хотим рассказать саратовцам, кто такие волонтеры, что они могут, а также познакомить с различными областными волонтерскими движениями. Цель проекта — вовлечение саратовцев в создание благоприятной социальной среды, — поделилась своим видением мероприятия руководитель фонда Надежда Калякина.

На фестивале пройдут акции, направленные на решение социальных задач и помощь конкретным людям. Активности в пользу детей-сирот, детей-инвалидов и пожилых.

Среди участников фестиваля экологическое движение «Зеленый бык», фонд «Савва», проект поддержки слепоглухих людей «Просто вместе», Саратовское отделение «Волонтеры победы», и другие организации. Также участвует инструментальный музыкант Вахтанг Торели и группа «Second day».

В программе — популяризация бережного отношения к природе, фотозоны, аниматоры для детей, патриотический квест, «доброе» оригами, ярмарка добра, демонстрация робототехники, костюмированное представление, демонстрация сбора раздельного мусора, концерт известных саратовских музыкантов.