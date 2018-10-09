2018-10-09T17:27:35+03:00
Происшествия

В Саратовской области во время уборки зерна водитель «КамАЗа» сдал назад и насмерть сбил человека

В Базарно-Карабулакском районе завершено дело об убийстве по неосторожности
Тимур Гадеев
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В Базарно-Карабулакском следственном отделе СУ СК РФ по Саратовской области завершили расследование дела об убийстве по неосторожности. ЧП случилось 20 августа 2018 года.

- Ночью 44-летний водитель «КамАЗа», находясь в поле, выполнял работы по уборке зерна в нескольких км от села Тепляковка Базарно-Карабулакского района. Мужчина решил сдать назад и не убедился, что позади грузовика никого нет. Тем самым он сбил 30-летнего местного жителя, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ.

Как выяснилось, в момент маневра водитель знал, что у него неисправно освещение, но в безопасности движения окончательно не убедился.

В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте. Водителю «КамАЗа» предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. Свою вину горе-шофер признал полностью. Уголовное дело завершено и передано в суд.

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