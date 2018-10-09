Количество мусоровывозящей техники в зоне деятельности Регоператора превысило 350 единиц

9 Окт. 15:06 2018-10-09T17:29:16+03:00

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В зоне деятельности Регионального оператора Саратовской области по обращению с твердыми коммунальными отходами задействовано более 350 единиц техники, в том числе спецтранспорт для вывоза крупногабаритного мусора. В Саратове задействовано 124 машины. С началом деятельности Регоператора автопарк регулярно пополняется новой высокопроизводительной техникой. Благодаря выстраиванию маршрутов движения техники с учетом их спецификаций, появляется возможность оперативного сбора ТКО с большего количества контейнерных площадок. Контроль ведется посредством отслеживания через систему ГЛОНАСС, а также путем обязательной объективной фото- и видеофиксации контейнерных площадок.

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- Мы добились относительной чистоты контейнерных площадок, но еще остаются вопросы к площадкам для КГО. Напомню, что ликвидация завалов КГО, которые причиняли экологический ущерб, стало основной деятельностью новых мусоровывозящих компаний еще до начала работы Регоператора в конце июля. Из общего массива отходов, которые поступили на наши мусороперерабатывающие комплексы, более 9 тыс. тонн составляли ТКО, оставшиеся Регоператору «в наследство» от прежних мусоровывозящих компаний. Большую часть данного объема составляли именно крупногабаритные отходы. Теперь ситуация нормализовалась, вывоз осуществляется на регулярной основе, все изменения маршрутов техники и их количества мы держим на жестком контроле, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

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Напомним, в соответствии с нормативами, вывоз КГО должен осуществляться не реже, чем раз в неделю. При этом в состав ТКО не входят шины, аккумуляторы и другие отходы повышенного класса опасности, а также строительный мусор. Кроме того, на контейнерных площадках службами благоустройства не должны складироваться опилы деревьев, так как они не входят в перечень коммунальных отходов населения.

C 1 октября Региональный оператор приступил к применению штрафных санкций в отношении мусоровывозящих компаний за каждое выявленное нарушение, включая нарушение графика вывоза ТКО и невыполнение подбора мусора.