2018-10-09T17:29:16+03:00
Недвижимость

Количество мусоровывозящей техники в зоне деятельности Регоператора превысило 350 единиц

124 машины работают в Саратове
Екатерина Семенова
Поделиться:
Работа мусорововывозящей техникиРабота мусорововывозящей техники
Изменить размер текста:

В зоне деятельности Регионального оператора Саратовской области по обращению с твердыми коммунальными отходами задействовано более 350 единиц техники, в том числе спецтранспорт для вывоза крупногабаритного мусора. В Саратове задействовано 124 машины. С началом деятельности Регоператора автопарк регулярно пополняется новой высокопроизводительной техникой. Благодаря выстраиванию маршрутов движения техники с учетом их спецификаций, появляется возможность оперативного сбора ТКО с большего количества контейнерных площадок. Контроль ведется посредством отслеживания через систему ГЛОНАСС, а также путем обязательной объективной фото- и видеофиксации контейнерных площадок.

.

.

- Мы добились относительной чистоты контейнерных площадок, но еще остаются вопросы к площадкам для КГО. Напомню, что ликвидация завалов КГО, которые причиняли экологический ущерб, стало основной деятельностью новых мусоровывозящих компаний еще до начала работы Регоператора в конце июля. Из общего массива отходов, которые поступили на наши мусороперерабатывающие комплексы, более 9 тыс. тонн составляли ТКО, оставшиеся Регоператору «в наследство» от прежних мусоровывозящих компаний. Большую часть данного объема составляли именно крупногабаритные отходы. Теперь ситуация нормализовалась, вывоз осуществляется на регулярной основе, все изменения маршрутов техники и их количества мы держим на жестком контроле, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

.

.

Напомним, в соответствии с нормативами, вывоз КГО должен осуществляться не реже, чем раз в неделю. При этом в состав ТКО не входят шины, аккумуляторы и другие отходы повышенного класса опасности, а также строительный мусор. Кроме того, на контейнерных площадках службами благоустройства не должны складироваться опилы деревьев, так как они не входят в перечень коммунальных отходов населения.

C 1 октября Региональный оператор приступил к применению штрафных санкций в отношении мусоровывозящих компаний за каждое выявленное нарушение, включая нарушение графика вывоза ТКО и невыполнение подбора мусора.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет