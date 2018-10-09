Полицейских лошадей Лобзика и Лоха отправили долечиваться в Саратов
В минувшее воскресенье из Краснокутского района в Саратов доставили еще двух полицейских лошадей принадлежавших ППС УМВД Саратова.
Кони Лобзик и Лох откармливались на местных пастбищах и после заметного оздоровления отправлены с одной из ферм района в Саратов. Эту информацию корреспонденту «КП-Саратов» подтвердил Андрей Чепурной, начальник УМВД города.
- Сейчас лошади находятся в специальном помещении, которое является стационаром для животных, и располагается на территории Саратовского государственного аграрного университета, — рассказали «КП-Саратов» в ветеринарном госпитале вуза.
На других лошадей сегодня спецкор комсомолки полюбовался в полях Краснокутского района.
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