Полицейских лошадей Лобзика и Лоха отправили долечиваться в Саратов

9 Окт. 14:33 2018-10-09T14:39:24+03:00

Два коня доставлены в стационар для животных в СГАУ

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В минувшее воскресенье из Краснокутского района в Саратов доставили еще двух полицейских лошадей принадлежавших ППС УМВД Саратова.

Кони Лобзик и Лох откармливались на местных пастбищах и после заметного оздоровления отправлены с одной из ферм района в Саратов. Эту информацию корреспонденту «КП-Саратов» подтвердил Андрей Чепурной, начальник УМВД города.

- Сейчас лошади находятся в специальном помещении, которое является стационаром для животных, и располагается на территории Саратовского государственного аграрного университета, — рассказали «КП-Саратов» в ветеринарном госпитале вуза.

На других лошадей сегодня спецкор комсомолки полюбовался в полях Краснокутского района.

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