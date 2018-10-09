Новые конюшни для лошадей саратовского УМВД будут на ВСО
На выезде журналистов в Красный Кут начальник УМВД Саратова Андрей Чепурной сказал, что они не отдавали лошадей частникам, это имущество МВД России, - решать будет оно.
- Наш подход, чтобы животные попали в хорошие руки. Сейчас они по договорам ответственного хранения у фермера и в ветеринарном техникуме в Красном Куте, — сказал Чепурной.
- В районе ВСО есть территория 9 тыс. кв. м. Там будет выгул и конюшни. Ремонт помещений, переоборудование уже идут, до конца года должны переселить туда всех животных с ипподрома. Мы максимально открыты и готовы показать все, ничего не скрываем. Мы тоже люди, у нас дети и семьи, которые также за лошадей переживают, — рассказал начальник УМВД корреспонденту «КП-Саратов».
По словам Чепурного, ведется проверка по деятельности предпринимательницы, которая выиграла конкурс на поставку продукции и уход за ведомственными лошадьми. Пока результаты от следственного комитета в полицию не поступали.
- Мы не будем возвращать тех лошадей, которых сейчас отвезли Красный Кут, в новые конюшни. Они оставлены по договорам здесь, документы мы будем продлевать, если МВД РФ не примет иного решения, — сообщил Андрей Чепурной.
Начальник полиции Саратова рассказал, кого накажут за истощенных ведомственных лошадей.