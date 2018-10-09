Новые конюшни для лошадей саратовского УМВД будут на ВСО

9 Окт. 14:03 2018-10-09T23:10:28+03:00

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На выезде журналистов в Красный Кут начальник УМВД Саратова Андрей Чепурной сказал, что они не отдавали лошадей частникам, это имущество МВД России, - решать будет оно.

- Наш подход, чтобы животные попали в хорошие руки. Сейчас они по договорам ответственного хранения у фермера и в ветеринарном техникуме в Красном Куте, — сказал Чепурной.

- В районе ВСО есть территория 9 тыс. кв. м. Там будет выгул и конюшни. Ремонт помещений, переоборудование уже идут, до конца года должны переселить туда всех животных с ипподрома. Мы максимально открыты и готовы показать все, ничего не скрываем. Мы тоже люди, у нас дети и семьи, которые также за лошадей переживают, — рассказал начальник УМВД корреспонденту «КП-Саратов».

По словам Чепурного, ведется проверка по деятельности предпринимательницы, которая выиграла конкурс на поставку продукции и уход за ведомственными лошадьми. Пока результаты от следственного комитета в полицию не поступали.

- Мы не будем возвращать тех лошадей, которых сейчас отвезли Красный Кут, в новые конюшни. Они оставлены по договорам здесь, документы мы будем продлевать, если МВД РФ не примет иного решения, — сообщил Андрей Чепурной.