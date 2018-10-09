2018-10-09T23:05:16+03:00
Общество

Саратовских лошадей полиции кормят на 191 рубль в день

В эти деньги входят уход, подковы, ветеринары и 7 кг сена и 6 кг овса
Александр Уриевский
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Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной рассказал корреспонденту «КП-Саратов» на выезде журналистов в Красный Кут Саратовской области, что в городской полиции используют лошадей с трехлетнего возраста, изучают нрав, здоровье, от этого зависит, в каких условиях ее используют, среди людей или на патрулировании лесопарковых полос.

Поездка в район случилась после скандала со смертью двух истощенных лошадей саратовской полиции.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Если животное не годно, спецкомиссия готовит материал на выбраковку. Срок службы — 7–10 лет. А потом, после выбраковки, принимается решение на уровне материально-технического отдела МВД РФ о передаче в безвозмездное пользование в специализированные сельскохозяйственные или ветеринарные учреждения.

- В первую очередь, для поездок и общения с детьми, а вовсе не для опытов, как некоторые пишут, — заметил Чепурной.

Андрей Чепурной и ведомственные отслужившие лошади Фото: Александр Уриевский

Андрей Чепурной и ведомственные отслужившие лошадиФото: Александр Уриевский

- Их кормят из рассчета 7 кг сена и 6 кг овса. Расходы на каждую лошадь — 191 рубль в день. В эти деньги помимо корма входят уход, подковы, ветеринары, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» Чепурной.

Андрей Чепурной Фото: Александр Уриевский

Андрей ЧепурнойФото: Александр Уриевский

Он также объяснил, что в начале лета на ипподроме в Саратове прошла эпидемия гриппа, она сказалась, в первую очередь, на старых и ослабленных животных, им из карантинных соображений не устраивали выгул. Именно поэтому после эпидемии погибли лошади Торнадо и Зарок.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

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