В Саратове стартовал детский баскетбольный турнир

9 Окт. 13:34 2018-10-09T14:06:22+03:00

В соревнованиях примут участие команды из разных городов страны

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Сегодня в Саратове, на площадке ФОК «Звездный», стартовал матч первого тура предварительного раунда XVIII первенства детско-юношеской баскетбольной лиги сезона 2018–2019 годов.

- В группе Д выступают юные спортсмены 17 лет и младше. На первом этапе соперниками «Автодора-СШ ИВС» станут юниорские команды из Москвы, Нижнего Тагила, Ревды, Санкт-Петербурга и Березняков, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

В эти минуты саратовские юноши встречаются с ЦСКА из Москвы. Игры проходят ежедневно, с 9 по 14 октября, в 14:00 в ФОК «Звездный».