15 призывников из Саратовской области попадут в Президентский полк
Все женатые новобранцы останутся служить в нашем или соседнем регионах
Изменить размер текста:
В Саратове прошла пресс-конференция, посвященная осеннему призыву.
Как сообщили «КП-Саратов» представители комиссариата, большая часть новобранцев (89%) отправится в войска министерства обороны.
Еще 9,7% будут направлены в Нацгвардию. 15 человек попадут в Президентский полк.
Также областной комиссариат рассказал, что все женатые и имеющие детей призывники будут направлены служить в Саратовскую область или соседние регионы.