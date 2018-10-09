15 призывников из Саратовской области попадут в Президентский полк

9 Окт. 12:57 2018-10-09T13:00:59+03:00

Все женатые новобранцы останутся служить в нашем или соседнем регионах

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В Саратове прошла пресс-конференция, посвященная осеннему призыву.

Как сообщили «КП-Саратов» представители комиссариата, большая часть новобранцев (89%) отправится в войска министерства обороны.

Еще 9,7% будут направлены в Нацгвардию. 15 человек попадут в Президентский полк.

Также областной комиссариат рассказал, что все женатые и имеющие детей призывники будут направлены служить в Саратовскую область или соседние регионы.