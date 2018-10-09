2018-10-09T12:52:41+03:00
Происшествия

Нашли тела пропавших у Красного Текстильщика рыбаков

Они находились ниже по течению на одном из островов
Ольга Муравлёва
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В районе Красного Текстильщика нашли тела двух пропавших позавчера рыбаков.

- Мужчины находились ниже по течению от первоначального места поисков на одном из островов. Поиски вели сотрудники облспаса, ГИМС, полиция и родственники пропавших, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Сейчас к месту трагедии выдвинулись следователи для установления причины гибели рыбаков.

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