Лошадям полиции в Красном Куте вживили чипы
Андрей Чепурной угостил коня морковкой.
Начальник краснокутской станции по борьбе с болезнями животных Виктор Пивненко рассказал журналистам, что у полицейских лошадей взяты анализы. Результаты будут готовы в пятницу, тогда специалисты сформируют четкие рекомендации и по лечению, и по рациону животных.
Он отметил, что по согласованию с собственником — УМВД — проведено чипирование, под кожу каждой лошади вживлены чипы с информацией о ней, подмены быть не может.
- Что касается мнения врача ветеринарного техникума о коне по кличке Норд, мы можем доверять своим опытным специалистам. Они утверждают, что все лошади соответствуют возрасту, указанному в их паспортах, — сказал он.
Во время рейда начальник полиции Саратова Андрей Чепурной угостил Норда морковкой.