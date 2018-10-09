2018-10-09T12:58:09+03:00
Общество

Лошадям полиции в Красном Куте вживили чипы

Теперь вся информация о животных будет защищена
Александр Уриевский
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Андрей Чепурной угостил коня морковкой.

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Начальник краснокутской станции по борьбе с болезнями животных Виктор Пивненко рассказал журналистам, что у полицейских лошадей взяты анализы. Результаты будут готовы в пятницу, тогда специалисты сформируют четкие рекомендации и по лечению, и по рациону животных.

Он отметил, что по согласованию с собственником — УМВД — проведено чипирование, под кожу каждой лошади вживлены чипы с информацией о ней, подмены быть не может.

- Что касается мнения врача ветеринарного техникума о коне по кличке Норд, мы можем доверять своим опытным специалистам. Они утверждают, что все лошади соответствуют возрасту, указанному в их паспортах, — сказал он.

Во время рейда начальник полиции Саратова Андрей Чепурной угостил Норда морковкой.

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