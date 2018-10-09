2018-10-09T12:59:45+03:00
Общество

Саратовцы предложили разместить под проспектом Кирова автостоянки

С главной улицы города хотят убрать всю рекламу, торговые точки и автомобили
Тимур Гадеев
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Саратовцы активно включились в разработку нового проекта по благоустройству пешеходной зоны на проспекте Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на призыв мэра Михаила Исаева уже откликнулись десятки саратовцев.

Так, жители областного центра предложили убрать с пешеходной улицы все рекламные блоки, обустроить WI-FI зоны и площадки для музыкантов. Также люди просят запретить здесь уличную торговлю, выгул собак и катание на лошадях. Вместо этого предлагается обустроить общественные туалеты.

Самое главное пожелание участников проекта — это запретить движение по пешеходной зоне любых автомобилей. Загрузку магазинов осуществлять с соседних улиц. Для жителей близлежащих районов, а также желающих прогуляться по любимой городской улице пешком предлагается обустроить автостоянку под самим проспектом.

Еще одна идея — размещение уменьшенных копий лютеранского храма и католического собора у здания аграрного университета и кинотеатра «Пионер» соответственно.

Как рассказали в администрации Саратова, на основе лучших предложений жителей города будут разработаны проекты реконструкции проспекта и площади Кирова.

Свои идеи и предложения присылайте на адрес электронной почты: prospekt2019@yandex.ru.

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