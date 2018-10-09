2018-10-09T12:36:56+03:00
Происшествия

Изнасилование из-за бутылки в Шиханах: Мужчину «посадили» на пять лет

Насильник считал, что женщина украла у него алкоголь
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области вынесли приговор 40-летнему ранее судимому жителю ЗАТО Шиханы. Его признали виновным в изнасиловании, сопряженным с угрозой убийства.

- В ночь с 11 на 12 августа пьяный мужчина пришел в гости к знакомому, там он увидел 39-летнюю местную жительницу, которая, по его мнению, ранее украла у него бутылку алкоголя, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Его подозрения послужили причиной конфликта. Во время ссоры гражданин ударил женщину руками и стеклянной бутылкой по голове, а затем начал угрожать ей, что убьет ножом, попутно совершая изнасилование.

После случившегося потерпевшая через окна убежала и рассказала обо всем сожителю и в полицию, которые оперативно задержали злоумышленника.

Суд назначил насильнику наказание в виде пяти лет и трех месяцев в колонии общего режима.

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