Закроют железнодорожный переезд на Ново-Астраханском шоссе

9 Окт. 11:56 2018-10-09T12:18:41+03:00

Можно будет объехать его на 5-м Динамовском проезде

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В Заводском районе Саратова будет закрыт железнодорожный переезд.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, это связано с ремонтными работами.

С полуночи до четырех часов утра 11 октября закроют переезд на 5-м км перегона Саратов-3 — Примыкание. Он находится на Ново-Астраханском шоссе.

Объезд перекрытого участка возможен на 6-м км станции Примыкание, на 5-м Динамовском проезде Заводского района Саратова.

Автомобилистов просят заранее учитывать данные обстоятельства.