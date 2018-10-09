2018-10-09T12:18:41+03:00
Общество

Закроют железнодорожный переезд на Ново-Астраханском шоссе

Можно будет объехать его на 5-м Динамовском проезде
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова будет закрыт железнодорожный переезд.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, это связано с ремонтными работами.

С полуночи до четырех часов утра 11 октября закроют переезд на 5-м км перегона Саратов-3 — Примыкание. Он находится на Ново-Астраханском шоссе.

Объезд перекрытого участка возможен на 6-м км станции Примыкание, на 5-м Динамовском проезде Заводского района Саратова.

Автомобилистов просят заранее учитывать данные обстоятельства.

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