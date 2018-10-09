Дачница погибла на пожаре в саратовском СНТ «Яблонька»

9 Окт. 11:45 2018-10-09T12:06:42+03:00

Сторож вызвал пожарных, но женщину спасти не удалось

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В следственном отделе по Заводскому району рассказали «КП-Саратов» о начале доследственной проверки по факту гибели в минувшее воскресенье 38-летней женщины.

Женщину нашли уже погибшей на кухне после пожара в ее дачном домике. Огнеборцев вызвал сторож дачного поселка СНТ «Яблонька».

Причина возгорания пока не ясна, но имеется версия неосторожного обращения с пламенем.

Для выяснения обстоятельств гибели женщины будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается.