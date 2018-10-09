Саратовским призывникам выдадут сим-карты тарифа «Позвони маме»

9 Окт. 11:41 2018-10-09T12:09:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Саратовской области обсудили готовность к осеннему призыву.

Сотрудники военного комиссариата области рассказали, что если во время весенней кампании во время жары на переполненных сборных пунктах призывников старались охладить, то на предстоящем осеннем сборе будут следить, чтобы никто из призывников их друзей и родственников не замерз.

- Особенность этого призыва будет состоять в том, что практически сразу после медосмотра в 16:00 на сборном пункте будут висеть списки с данными: кто, куда, в какие войска и когда будет отправлен, — рассказал Сергей Петренко, заместитель начальника отдела подготовки и призыва на военную службу саратовского областного комиссариата — На каждого призывника будет собрана вся электронная информация для создания электронного военного билета.

По словам Петренко, на сборном пункте будет организовано трехразовое питание, а также выданы сухие пайки. Каждый молодой человек получит зарплатную карту для перевода денежного пособия в размере 2 тыс. рублей в месяц, а также при увольнении — 4 тыс. рублей. Для каждого предусмотрен бесплатный комплект личной гигиены, полное обмундирование и сим-карты ведущих операторов связи с выгодным тарифом «Позвони маме».

Беременные жены призывников получат единовременное пособие в 26,7 тыс. рублей и далее 11 тыс. рублей на одного ребенка до трех лет ежемесячно.

Телефон доверия для призывников и родителей: +7-987-808-15-66. Телефон военного комиссара Саратовской области Александра Кузнецова: +7-917-317-32-71.