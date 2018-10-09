В Балашове 16-летний подросток угнал машину

9 Окт. 11:26 2018-10-09T11:26:57+03:00

Теперь он под подпиской о невыезде

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В Балашове Саратовской области вчера вечером, 9 октября, у 27-летнего мужчины угнали ВАЗ-2112.

- В 21:15 автовладелец пришел в полицию и рассказал, что в период с семи вечера до настоящего момента кто-то взял его машину, припаркованную у дома №6 по Интернациональной улице, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

ГИБДД задержала у балашовских гаражей 16-летнего подростка на угнанном авто. Машину в целом состоянии вернули хозяину.

В отношении угонщика завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде.