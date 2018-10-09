С приходом Володина Госдума получила «новое лицо» — Панков

9 Окт. 11:23 2018-10-09T11:29:10+03:00

Депутат уверен, что доверие народа к работе парламента повысилось

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» напомнил, что 5 октября исполнилось два года, как Государственная дума седьмого созыва приступила к работе и председателем был избран Вячеслав Володин.

- Немного о том, что было за это время сделано:

Депутаты рассмотрели 3 279 законопроектов и приняли 1 020 законов.

Проведено 70 парламентских слушаний. Новый формат, предложенный председателем, позволил провести широкое общественное обсуждение волнующих граждан вопросов и задач, а также повысить качество принимаемых законодательных инициатив.

Благодаря этому, по данным социологических опросов, граждане стали больше доверять законам — 53% россиян положительно оценивают российские законы.

В начале работы Госдумы седьмого созыва спикер Вячеслав Володин в качестве одной из приоритетных задач назвал разбор «законодательных завалов». В результате от первоначального количества «законодательных завалов» осталось 55 законопроектов, а было их 2 020.

Взят курс на повышение качества принимаемых законов. Большое внимание уделяется проведению экспертизы законопроектов, их обсуждению с участием экспертов, институтов гражданского общества.

Все это дает нам понять, что с приходом Володина Государственная дума получила «новое лицо». Доверие граждан к нашей работе и ее оценка повысились, — уверен Николай Панков.