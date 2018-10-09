С саратовской пенсионерки сняли порчу, золото и деньги

9 Окт. 11:10 2018-10-09T11:10:58+03:00

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В Волжском районе Саратова у пенсионерки из дома украли золото и деньги. Сделала это мошенница, представившись экстрасенсом.

- В дом к потерпевшей пришла женщина, уверяющая, что на той порча и ее нужно срочно снять, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Пенсионерка поняла, что это аферистка только тогда, когда обнаружила отсутствие золотых украшений и денег.

В Ртищевском районе произошел похожий случай. Пожилая женщина рассказала в полиции, что к ней домой пришла незнакомка и сообщила, что деньги, которые сейчас в обороте, отменят. Она предложила старушке обменять их в банке на новые.

Хозяйка дома отдала мошеннице 66 тыс. рублей, а к стражам порядка явилась, когда поняла, что обманщица не вернется.

ГУ МВД предупреждает, что не стоит открывать дверь в дом незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками социальных, газовых или иных служб. Если вы поверили, что гости действительно из какой-либо организации, среди названных выше, пригласите, но не общайтесь с ними наедине — позовите, например, соседей. Так, мошенники не смогут вас обмануть.

Обо всех фактах преступлений можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02, с мобильного — 102.