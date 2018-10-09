2018-10-09T11:19:24+03:00
Общество

Саратовская область отправит в армию 2,5 тыс. призывников

Первые солдаты поедут на место службы уже 16 октября
Тимур Гадеев
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Сегодня в правительстве Саратовской области прошла пресс-конференция, посвященная осеннему призыву.

Как рассказал военный комиссар региона Александр Кузнецов, в этом году из области будет призвано 2 5 тыс. человек. Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря.

По итогам весеннего призыва Саратовская область признана одной из лучших: и по уровню подготовки, и по отправке призывников в вооруженные силы. Не случайно на чемпионате мира по футболу летом этого года к охране порядка были привлечены 200 саратовских военнослужащих.

- Если в среднем по России годными к военной службы являются 77%, то в Саратовской области — 80% призывников. В целом наша область к осеннему призыву полностью готова, — заявил Александр Кузнецов.

Первая отправка военнослужащих запланирована на 16 октября 2018 года.

- Ожидается, что 30% мы отправим в октябре, 40% — в ноябре и 30% — в декабре 2018 года. Для тех, кто так и не захотел отслужить год своей Родине, для них всегда есть альтернативные варианты, будь то контрактная или гражданская служба. Сейчас служить в армии стало намного престижнее, — резюмировал военком Александр Кузнецов.

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