2018-10-09T10:38:08+03:00
Общество

Замминистра Саратовской области поучаствовал в международном энергетическом форуме

На нем обсуждали проблемы и достижения топливно-энергетического комплекса страны
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Вадим Грачев поучаствовал в работе международного форума «Российская энергетическая неделя — 2018».

- В форуме проходили два блока: «Глобальная энергетическая повестка» и «Планы развития российского ТЭК», — сообщили «КП-Саратов» в минпроме региона.

Во время второго блока обсуждали достижения и проблемы нефтяной и газовой, электроэнергетической областей топливно-энергетического комплекса страны.

- Необходимо отметить, что уровень внедрения в компаниях ТЭК области цифровых решений становится одним из определяющих факторов их конкурентоспособности, — подчеркнул Вадим Грачев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет