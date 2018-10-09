Замминистра Саратовской области поучаствовал в международном энергетическом форуме
Заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Вадим Грачев поучаствовал в работе международного форума «Российская энергетическая неделя — 2018».
- В форуме проходили два блока: «Глобальная энергетическая повестка» и «Планы развития российского ТЭК», — сообщили «КП-Саратов» в минпроме региона.
Во время второго блока обсуждали достижения и проблемы нефтяной и газовой, электроэнергетической областей топливно-энергетического комплекса страны.
- Необходимо отметить, что уровень внедрения в компаниях ТЭК области цифровых решений становится одним из определяющих факторов их конкурентоспособности, — подчеркнул Вадим Грачев.