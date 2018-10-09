2018-10-09T10:53:36+03:00
Недвижимость

Завершены ремонтно-восстановительные работы по улице Братьев Никитиных

Был заменен участок водовода, проложенный сторонней организацией
Екатерина Семенова
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8 октября проведены работы по ликвидации повреждений водопровода по адресу улицы Братьев Никитиных, 14 в Саратове

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в 18:00 началось восстановление штатных параметров холодного водоснабжения потребителям.

В ходе проведения вскрышных работ было установлено, что проложенные при строительстве микрорайона сторонней организацией трубопроводы ненадлежащего качества, отмечается высокая аварийность данного объекта, несмотря на небольшой срок эксплуатации. После проведения комплексного обследования была произведена замена участка водопроводной линии.

Как отметили на предприятии, ООО «КВС» соблюдает технические и экологические требования при перекладке и строительстве собственных водосетей. Поставщики компании обеспечивают гарантийные обязательства, предоставляя материалы, подходящие для качественного обеспечения жителей питьевой водой.

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