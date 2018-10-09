2018-10-09T10:25:17+03:00
Происшествия

В Саратове «сотрудник» авторазборки украл у клиента 58 тыс. рублей

Мужчина собирался продать автомобиль, а потерял деньги с карты
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове мужчина захотел продать свою машину через интернет и наткнулся на мошенников, которые обманули его на 57,8 тыс. рублей.

- Мужчина обратился в полицию и рассказал, что через некоторое время после публикации объявления ему позвонил якобы сотрудник авторазборки. Он обманул владельца машины. Потерпевший перевел мошеннику деньги через банкомат на номер телефона, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона. — Сейчас афериста ищет полиция, возбуждено уголовное дело.

Также 70-летняя жительница Балакова попалась на уловки преступников. Через соцсеть она попыталась продать куртку. Покупатель позвонил ей и надиктовал инструкцию, с помощью которой, она перевела 10 тыс. рублей злоумышленнику.

В Вольске произошел подобный случай. Женщина разместила в интернете объявление о сдаче квартиры. Неизвестный позвонил арендодательнице и под предлогом перевода предоплаты попросил женщину подойти к банкомату. В результате действий женщины с ее карты исчезли 25 тыс. рублей.

Полиция напоминает, что нельзя передавать данные воей карты третьи лицам, а именно: информацию на обратной стороне вашей карты и коды, приходящие вам по смс. К тому же не стоит подходить к банкомату и делать действия, которые предлагают мошенники.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02, с мобильного — 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет