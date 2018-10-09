В Саратове «сотрудник» авторазборки украл у клиента 58 тыс. рублей

9 Окт. 10:25 2018-10-09T10:25:17+03:00

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В Саратове мужчина захотел продать свою машину через интернет и наткнулся на мошенников, которые обманули его на 57,8 тыс. рублей.

- Мужчина обратился в полицию и рассказал, что через некоторое время после публикации объявления ему позвонил якобы сотрудник авторазборки. Он обманул владельца машины. Потерпевший перевел мошеннику деньги через банкомат на номер телефона, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона. — Сейчас афериста ищет полиция, возбуждено уголовное дело.

Также 70-летняя жительница Балакова попалась на уловки преступников. Через соцсеть она попыталась продать куртку. Покупатель позвонил ей и надиктовал инструкцию, с помощью которой, она перевела 10 тыс. рублей злоумышленнику.

В Вольске произошел подобный случай. Женщина разместила в интернете объявление о сдаче квартиры. Неизвестный позвонил арендодательнице и под предлогом перевода предоплаты попросил женщину подойти к банкомату. В результате действий женщины с ее карты исчезли 25 тыс. рублей.

Полиция напоминает, что нельзя передавать данные воей карты третьи лицам, а именно: информацию на обратной стороне вашей карты и коды, приходящие вам по смс. К тому же не стоит подходить к банкомату и делать действия, которые предлагают мошенники.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02, с мобильного — 102.