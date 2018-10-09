2018-10-09T15:05:39+03:00
Общество

Журналистам показали отправленных в Красный Кут лошадей полиции

Теперь кони катают детей
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Полицейских лошадей отправили в Красный КутПолицейских лошадей отправили в Красный КутФото: Александр Уриевский
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Полиция Саратова организовала поездку журналистов в райцентр Красный Кут, где находятся семь из десяти лошадей УМВД, направленных на выбраковку.

Директор краснокутского ветеринарного техникума Дмитрий Степанов сообщил, что у них содержатся четыре лошади, еще три живут у местного фермера, а три остались в Саратове.

Дмитрий Степанов Фото: Александр Уриевский

Дмитрий СтепановФото: Александр Уриевский

По его словам, почти все животные старше 20 лет, но двое — молодые, они не прошли по росту для службы в полиции.

На базе краснокутского веттехникума проживают четырехлетняя Брошка, двухлетняя Бавария, 13-летний конь Прогул. Также командир кавалерийского взвода Саратова Ринат Акчурин рассказал, что тут живет конь Норд. Он прибыл недавно и пока отделен от остальных, его не пускают в табун, ожидая, пока животное привыкнет.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

В целом все лошади отправлены сюда по договору материально-ответственного хранения на три месяца с возможностью продления.

Ветеринар техникума Виктория Кобрусева рассказала, что Норд выглядит на 12 лет, а не на 21, как утверждают в полиции.

Виктория Кобрусева Фото: Александр Уриевский

Виктория КобрусеваФото: Александр Уриевский

- Посмотрели на зубы, все целые, не стерты, пусть другие врачи скажут, что я ошибаюсь. Правда, документов мы не видели, — сказала врач.

Другие кони на вид совпадают со своим биологическим возрастом. Она сообщила, впрочем, что состояние здоровья лошадей еще анализируется.

- Ведут себя спокойно, тянутся к людям, детей катают. Уздечек и седел не хватает, если нам бы кто помог, а то мальчишки пока без седел и уздечек ездят, — отметила ветеринар.

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