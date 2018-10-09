В поселках Солнечный и Мирный Саратова отключили воду
Это нужно для ликвидации повреждений
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В Саратове сегодня, 9 октября, отключили воду в Солнечном и Мирном поселках Саратова.
Ресурса не будет ориентировочно до полуночи. Это нужно для ликвидации повреждений на водопроводе.
- Под ограничение попали: Электронная, 7, Лебедева-Кумача, 72а, 72в, 76, Тархова, 14а и 14Б, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
К тому же без ресурса остался поселок Мирный в границах улиц: Природная — Агрономическая — Зерновая — Плодородная, а также частные дома на Черниговской и 1-й проезд Танкистов от Топольчанской до Природной.