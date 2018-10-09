Жителям Фрунзенского и Октябрьского районов Саратова отключат воду на два дня

9 Окт. 09:29 2018-10-09T09:29:34+03:00

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В Саратове с 20:00 10 октября до 19:00 11 октября отключат воду жителям двух районов — Октябрьского и Фрунзенского. Это нужно для проведения плановых работ на насосной станции «Сеноман», чтобы подготовить водопровод к зиме.

- Под ограничения попали: 1-й и 2-й Уральские проезды, 1-й проезд Клочкова, 1-й и 2-й Пироговские проезды, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Саратовские проезды, 1–10-и Линии, 12-я Линия, 1-я Детская, 2-я Детская, 1-й, 2-й, 3-й Детские проезды, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Поперечные, 2-й Поперечный проезд, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Силикатные улицы, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Силикатные проезды, 2-й, 3-й и 4-й Комсомольские проезды, 3-й Парковый проезд, 49, 1-й Автодорожный проезд, 2-я Садовая от улицы Большая Садовая до Смирновского ущелья, Смирновское ущелье, Арбатская, Арбатский проезд, Белоглинская, 154/156, 158/164, 163/165, 159, 161, Большая Садовая, 149а, 151, 151/7, 151/8, Верхний Светлый проезд, Вяземская, Гвоздильная, Гвоздильный проезд, Дальняя, Донская от 4-го Комсомольского проезда до улицы Новоузенская, Зеленая долина, Каляевская, Карла Маркса, квадрат улиц: Прессовая — 3-я Силикатная — 2-й Карьерный проезд — Карьерная, Клиническая, Клочкова, Котельная, Литейный проезд, Локомотивная, Лопатина гора, Лысая гора, 1-я, 2-я, 3-я, Лысогорские от улицы 4-я Силикатная до Новоузенской, Механический проезд, Миротворцева, Моховая, Ново-Самарский проезд, Новоузенская от улицы Большая Садовая до Кумысной поляны, Песчаная, Политехническая, 55/59, 77, Рабочая от улицы Свинцовая до 3-го Свинцового проезда, Самарская от улицы 3-я Силикатная до Новоузенской, Саратовская, Светлая, Свинцовая, Серебряный Ручей, Соловьиная, Стрелковая, Сызранская, Уральская, Шелковичная от улицы Большая Садовая до Октябрьского ущелья, Октябрьское ущелье, 12-й Шелковичный проезд, 13-й Шелковичный проезд, 2-й Свинцовый тупик, 2-й Свинцовый проезд, 3-й и 4-й Рабочие проезды, Капитальная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

В компании напомнили, что нужно пополнить запасы воды, а после ее включения 48 часов пить только кипяченую. Подвоз воды будет осуществляться, если заявки подадут районные администрации.